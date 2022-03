Mozilla heeft een tweede update voor versie 95 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 95, die nu ook in de Windows App Store te vinden is, heeft Mozilla onder meer de beveiliging aangescherpt door de sandbox-api en site isolation standaard aan te zetten. Verder zijn op macOS het energie- en processorverbruik verminderd. Versie 95.0.2 is uitgebracht om vastlopers te verhelpen op systemen uitgerust met een tien jaar oude AMD-processor, draaiende op Windows 7, 8 of 8.1.

Fixed Addresses frequent crashes experienced by users with C/E/Z-Series "Bobcat" CPUs running on Windows 7, 8, and 8.1.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 95.0.2 voor Windows (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 95.0.2 voor Windows (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 95.0.2 voor Linux (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 95.0.2 voor Linux (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 95.0.2 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 95.0.2 voor Windows (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 95.0.2 voor Windows (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 95.0.2 voor Linux (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 95.0.2 voor Linux (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 95.0.2 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 95.0.2 voor Windows (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 95.0.2 voor Windows (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 95.0.2 voor Linux (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 95.0.2 voor Linux (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 95.0.2 voor macOS (Fries)