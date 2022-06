TechSmith heeft versie 2021.0.15 van Camtasia voor Windows en macOS uitgebracht. Dit programma maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier video's te maken voor trainingen en presentaties. Denk bijvoorbeeld aan een video over de werking van een bepaalde applicatie die met een voice-over wordt toegelicht, of een PowerPoint-presentatie samengevoegd met een opname van een lezing. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina, waar de mogelijkheden op een rijtje worden gezet. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Camtasia (Windows) 2021.0.15 Fixed a crash that could occur when changing Clip Speed in a locale that uses commas as decimal separators.

Fixed a crash that could occur when pressing the New Project keyboard shortcut many times in succession.

Fixed a bug that could cause Device Frames to be missing from thumbnail images.

Fixed a bug that could prevent seeking through media while previewing from the Media Bin or Library.