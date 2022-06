Versie 8.06 van SystemRescue is uitgekomen. SystemRescue is een zelfstartende Linux-omgeving voor het beheren of repareren van een systeem en gegevens na een crash. Het is bedoeld om op een eenvoudige manier admin-taken uit te voeren, zoals het maken en bewerken van de hardeschijfpartities. Het wordt geleverd met diverse programma's zoals GParted, fsarchiver, bestandssysteemtools, editors, Midnight Commander en netwerktools. Het kan worden gebruikt voor zowel Linux- en Windows-computers en vereist geen installatie, maar dit is wel mogelijk. De kernel ondersteunt alle belangrijke bestandssystemen zoals ext3/ext4, xfs, btrfs, reiserfs, jfs, vfat, ntfs, en netwerkbestandssystemen zoals SMB en NFS. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgtuit:

Changes in version 8.06: Updated kernel to the Long-Term-Supported linux-5.10.79

Added noautologin boot option to restrict access to the console (Marcos Mello)

Added dostartx boot option to start the graphical environment (Marcos Mello)

Added dovnc and vncpass boot options to start the VNC server (Marcos Mello)

Added dump/restore utilities for ext2/ext3/ext4 file systems