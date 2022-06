Versie 3.0.6 van StartAllBack is uitgekomen. Met dit programma kan de vertrouwde startknop, taakbalk, verkenner en contextmenu's in Windows 11 terug worden gebracht. Zoals de naam al doet vermoeden is het van dezelfde maker als StartIsBack++. Een licentie voor het programma kost vijf of negen dollar en mag daarvoor op een of twee computers worden gebruikt. Heb je al een licentie voor StartIsBack++, dan hoeft er slechts anderhalve dollar per computer afgerekend te worden. Hieronder is een opsomming te vinden van de aanpassingen sinds versie 3.0 zijn gemaakt:

Changes in version 3.0.6: Language switcher can use Windows 10 flyout

Tweaked taskbar buttons default look and position

Fixed segments in exotic cases Changes in version 3.0.5: Implemented Snap Groups for classic taskbar

Tweaked classic context menu paddings

Primary classic taskbar remembers monitor Changes in version 3.0.2: Shutdown respects restart apps after login setting

Fixed crash with classic context menus Changes in version 3.0.1: Fixed Alt-Tab misbehaving on some systems

Fixed graphic artefacts on some ARM64 systems