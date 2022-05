Versie 7.5.0 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en van diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dac's, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog van deze uitgave ziet er als volgt uit:

New features Toggle CoverView on/off from System Config Updates Bump to MPD 0.23.3

Bump to librespot 0.3.1

Bump to Meson 0.59.2

Add MPD Config option to play silence before stopping DSD/DoP

Add "Disabled" option to Multiroom Receiver config

Add ALSA output mode to Multiroom Receiver config

Add query timeout to Multiroom Sender config

Add IP addr timeout to System config

Add Pi Zero 2 W in revision code parsing

Improve Spotify Config

Improve help text on System Config

Improve validation for Receiver volume config

Trim strings when creating/updating radio station New & updated radio stations PRM - Prog Rock & Metal

Bayern 2

BR-Klassik

Jazz FM

JB Radio 2

Linn Classical

Linn Jazz

Linn Radio

Soma FM - Metal Detector

Zen FM Bug fixes Item "Add favorites" visible on context menu

Advanced options toggle broken on Multiroom Config