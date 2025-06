moOde audio player 9.2.0

Versie 9.2.0 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dacs, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

This release is based on RaspiOS Bookworm Lite most recent packages as of 2024-12-21, Linux kernel 6.6.62, our suite of custom drivers and patches, important updates and bug fixes as listed below.

Deezer Connect renderer with metadata and cover art

Bump to Linux kernel 6.6.62

Bump to shairport-sync 4.3.5

Bump to upmpdcli 1.9.0

Downgrade to chromium-browser 126.0.6478.164-rpt1 (new image)

Add "Downgrade chromium" option to Peripheral Config

Add PCIe SATA drive support to Library Config

Add DSI port option to Peripheral Config

Add Zeroconf port to Spotify Config

Add FluxFM - Livestream (replaces FluxFM)

Add FluxFM - Livestream (128K)

Add FluxFM - 90's (320K)

Add REST API commands: playitem | playitem_next

Improve REST API return values for consistent JSON

Improve layout of renderer metadata display