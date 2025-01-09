Versie 9.2.2 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dacs, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:
moOde audio player 9.2.2
This release is based on RaspiOS Bookworm Lite most recent packages as of 2025-01-08, Linux kernel 6.6.62, our suite of custom drivers and patches, important updates and bug fixes as listed below.Updates
Bug fixes
- Bump to pleezer 0.8.0
- Add support for Deezer live radio and podcasts
- Add new options to Deezer Config
- Add audio format badge to Deezer metadata
- Add audio format badge to Spotify metadata
- Improve Players feature: Add "Refresh screen" and "Rediscover" options
- Increase PHP/NGINX upload/transfer limits from 75M to 128M
- IQaudIO Pi-DigiAMP+ not being unmuted during startup
- Restore fails when backup zip file size > 75M
- Audio info not showing for UPnP files
- Welcome notification gets clipped in certain landscape modes
- REST API commands sent via CLI can't access PHP session