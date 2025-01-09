Versie 9.2.2 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dacs, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

moOde audio player 9.2.2 This release is based on RaspiOS Bookworm Lite most recent packages as of 2025-01-08, Linux kernel 6.6.62, our suite of custom drivers and patches, important updates and bug fixes as listed below. Updates Bump to pleezer 0.8.0

Add support for Deezer live radio and podcasts

Add new options to Deezer Config

Add audio format badge to Deezer metadata

Add audio format badge to Spotify metadata

Improve Players feature: Add "Refresh screen" and "Rediscover" options

Increase PHP/NGINX upload/transfer limits from 75M to 128M Bug fixes IQaudIO Pi-DigiAMP+ not being unmuted during startup

Restore fails when backup zip file size > 75M

Audio info not showing for UPnP files

Welcome notification gets clipped in certain landscape modes

REST API commands sent via CLI can't access PHP session