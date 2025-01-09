Software-update: moOde audio player 9.2.2

moOde audio player logo (79 pix) Versie 9.2.2 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dacs, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

moOde audio player 9.2.2

This release is based on RaspiOS Bookworm Lite most recent packages as of 2025-01-08, Linux kernel 6.6.62, our suite of custom drivers and patches, important updates and bug fixes as listed below.

Updates
  • Bump to pleezer 0.8.0
  • Add support for Deezer live radio and podcasts
  • Add new options to Deezer Config
  • Add audio format badge to Deezer metadata
  • Add audio format badge to Spotify metadata
  • Improve Players feature: Add "Refresh screen" and "Rediscover" options
  • Increase PHP/NGINX upload/transfer limits from 75M to 128M
Bug fixes
  • IQaudIO Pi-DigiAMP+ not being unmuted during startup
  • Restore fails when backup zip file size > 75M
  • Audio info not showing for UPnP files
  • Welcome notification gets clipped in certain landscape modes
  • REST API commands sent via CLI can't access PHP session

moOde audio player

Versienummer 9.2.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux
Website moOde audio
Download https://moodeaudio.org/#download
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 09-01-2025 12:00
2 • submitter: Falco

09-01-2025 • 12:00

2

Submitter: Falco

Bron: moOde audio

Update-historie

04-08 moOde audio player 10.3.2 0
24-07 moOde audio player 10.3.1 3
14-07 moOde audio player 10.3.0 0
22-06 moOde audio player 10.2.4 8
16-06 moOde audio player 10.2.3 1
01-06 moOde audio player 10.2.2 0
24-05 moOde audio player 10.2.1 3
08-05 moOde audio player 10.2.0 2
03-03 moOde audio player 10.1.2 7
20-02 moOde audio player 10.1.1 3
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moOde audio player

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (2)

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Jomac 9 januari 2025 18:56
Het vinden en onthouden van de internetradiostations was enige tijd voor mij een reden om mo0de in te ruilen voor Volumio. Het is in die laatste zeer eenvoudig en intuïtief, in Mo0de was het een crime. Heeft iemand recente betere ervaringen hiermee? Ik zou best geintersseerd zijn om het nogmaals te proberen.
Falco
@Jomac9 januari 2025 19:19
Helaas heeft moOde (nog) geen integratie met radio-browser.info of iets dergelijks. Maar je kan op https://www.radio-browser.info/ of https://www.webradiostreams.nl/ wel zelf de links vinden en dan eenvoudig toevoegen.

[Reactie gewijzigd door Falco op 9 januari 2025 21:12]


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