Versie 8.0.0 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

New: Allow to manage additional connection profiles in Preferences (#10823)

New default connection profile (ownCloud)

Retain modification date in metadata for uploads (Google Storage) (#11784)

Retain modification date in metadata for uploads (S3) (#11784)

Build package in AppImage format (CLI) (#11762)

Support for PuTTY v3 key files (SFTP)

Support public key authentication using certificates (SFTP)

Support for PEM ASN.1 encoded private keys (SFTP)

Support for host certificate keys handling @cert-authority in known_hosts (SFTP)

Column in browser window to display checksum (#11824) Fixed: Change default path for NextCloud connections to include username (#11787)

Failed to overwrite upload of object with custom metadata (Google Cloud Storage) (#11781)

Skip duplicate file versions in output (Cyberduck CLI) (#11786)

Fails to use selected private key file outside of ~/.ssh folder (SFTP, Mac App Store) (#11782)

Unable to delete folders (Google Cloud Storage) (#11808)

Allow to set Glacier storage class (Google Cloud Storage) (#11521)

Unable to remove delete marker (S3) (#11803)

Unable to download previous version of file (S3, Backblaze B2) (#11797, #11835)

Copying files requires permission to read bucket ACL (S3) (#11701)

Unable to set storage class to STANDARD (S3) (#11849)

Taskbar shows incorrect number of transfers (Windows) (#11813)

Allow to delete trashed files (Google Drive) (#11816)

Create directory placeholders using default storage class (S3) (#11751)

Create master key using default storage class (S3, Cryptomator) (#11751)

Use specific region endpoint only with --region option (S3, CLI) (#11827)

Empty list output when listing root directory (CLI) (#11814)