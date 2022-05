Verleden week is de eerste bètarelease van versie 1.1.0 van de opensource-ftp-server FileZilla Server uitgekomen. FileZilla Server is een kleine en krachtige ftp-server met onder andere ondersteuning voor fxp (het versturen van bestanden van de ene naar de andere ftp-server), beveiligde verbindingen (ssl en tls), gss-authenticatie en Kerberos-encryptie. In tegenstelling tot de clientversie, die ook beschikbaar is voor Linux en macOS, wordt de serverversie alleen voor Windows ontwikkeld, maar niet erg actief. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features: User impersonation, FileZilla Server can now optionally let users log in using the credentials of system accounts and use their filesystem permissions

Added description field to users and groups

Added enable checkbox to users

Status bar in administration UI now shows connection status Bugfixes and minor changes: Logging fixes

Fixes to auto-ban logic

Fixed crash if changing users during ongoing directory listings