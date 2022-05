Versie 5.6 van Pi-hole Core is verschenen. Ook zijn Pi-hole Web 5.8 en FTL 5.11 uitgekomen. Pi-hole is een advertising-aware dns- en webserver bedoeld om te draaien op een Raspberry Pi in het netwerk. Als op de router naar Pi-hole wordt verwezen voor dns-afhandelingen, zullen alle apparaten binnen het netwerk er automatisch gebruik van maken zonder dat er instellingen moeten worden aangepast. Vervolgens worden advertenties niet meer opgehaald, waardoor pagina's sneller laden. In potentie kan er ook malware mee buiten de deur worden gehouden. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar de uitleg en video's op deze pagina, of deze handleiding van tweaker jpgview. De changelogs voor de drie afzonderlijke modules kunnen hieronder worden gevonden.

Pi-hole v5.6 List fix: no reload #3981

Consequently use defined file path variables #4105

Remove obsolete DEB package name checks #4106

add --no-rebase to the git pull command(s) to squelch hint message in newer versions of git (#4226)

Add ca-certificates to INSTALLER_DEPS #4343

Remove netcat from dependencies (#4346)

Do not export DNS_FQDN_REQUIRED and DNS_BOGUS_PRIV unconditionally #4354

Do not account for refactor anymore (#4355)

Do not let the user select if they want to blocking via IPv4 and/or IPv6 #4357

Install script comment tweaks (#4361)

Remove unused wildcard_regex_converter.sh (#4369)

Remove .idea/ #4373

Set file permission for querie database in pihole-FTL.service #4328

Tweak final whiptail dialog #4321

Companion to pi-hole/AdminLTE#1231 #4375

Simplify vw_adlist #4379

Make debug log file size human readable #4350

Update upstream DNS server capability descriptions #4363

Include df -h in debug log #4380

Fix PHP8.0 detection #4383

Tweak local DNS record and CNAME #4384

update tests: remove fedora 32, add fedora 34 #4403 Pi-hole web v5.8 Dashboard icons - send to back and fixing position when scaled up #1915

Unescape German umlauts #1914

Add note to query log that pi.hole queries are not logged #1913

Do not default true for unset variables DNS_FQDN_REQUIRED and DNS_BOGUS_PRIV #1909

Background colors on Query log + striped table #1916

fix: row background colors in query log #1906

Make entire Forgot Password box header clickable #1917

#1777 "Remember me for 7 days" doesn't work if you log in from Recent Queries #1870

Handle empty "" domain in query top list correctly #1790

Modal-Dialog for Teleporter-import #1231

Suppress empty lines during teleporter import #1921

Do not try to resolve hostname of clients in long-term data #1931

Add delete button to the network table to allow deleting individual entries #1924

Do not restart for every item during Teleporter import of Local DNS record or CNAME #1925

Display Docker Tag in footer if the PIHOLE_DOCKER_TAG environment variable is detected #1933

Set font's color in teleporter iframe (fix for #1923) #1934

Prevent possible XSS attack vector on add_client GHSA-mhr8-7rvg-8r43 Pi-hole FTL v5.11 Prevent race collisions when parsing FTL config file #1222

Fix incorrect response times for complex CNAMEs #1213

Improve CI tests #1212

Ensure compatibility with alpine 3.13+ #1210

Support dynamic linking as fallback #1204

Tweak rate-limiting #1199

Improve interface detection #1198

Fix rare crashes when rate-limiting happens before queries are blocked #1197

Fix network byte order confusion in local lookups #1196

Fix deep CNAME inspection #1192