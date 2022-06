Realix heeft versie 7.10 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. Sinds versie 7.00 is er naast de gratis versie ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 7.10: Added reporting of Secure Boot support capability.

Added monitoring of IOD (IO Die) hotspot and average temperature on AMD Zen2 and later CPUs.

Fixed monitoring of some MSI X570S series mainboards.

Added reporting of CPPC order for AMD Renoir and later APUs.

Improved Tj,max reporting on some AMD Zen CPUs.

Changed high temperature warning limit from Tj,max-10 to Tj,max-5 ºC.

Improved rounding of DDR4/DDR5 nCK parameters.

Added support of Aquacomputer Leakshield.

Enhanced sensor monitoring on NZXT N7 Z590.

Improved support of AMD Navi23.

Enhanced sensor monitoring on ASUS ProArt X570-CREATOR.

Fixed monitoring of some GIGABYTE X570S series mainboards.

Improved DDR5 SPD readout.

Added monitoring of Average Active Core Count for AMD Ryzen 2xxx and later series.

Updated EVGA ICX3 monitoring on GPUs with new firmware.

Improved support of some future AMD CPU generations.

Added preliminary support of some future AMD GPUs.

Added monitoring of static PL1/PL2 power limits.

Added option to write sensor log directly to disk.