Versie 7.10.2 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

New: Add --purge option to invalidate files in Amazon CloudFront distributions and OpenStack Swift (X-CDN-Enabled header) (#11767) Fixed: Links for CloudFront distributions and S3 website endpoints are missing in the Copy URL and Open URL menu (S3) (#11764)

Failure downloading files (Files.com)

Return existing share URL when found (Dropbox) (#11209)

Select origin bucket for logging target with missing permission to list all buckets (S3) (#17755)

Unable to upload to buckets with uniform bucket-level access enabled (Google Storage) (#11766)

Missing progress information when copying file (#11019)