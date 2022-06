Versie 5.26 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Dark color scheme: Use a darker blue for highlighted items. Closes tickets: 1941013 Bug fixes Content server book viewer: Show a message when a search finds no matches.

MOBI Output: Fix JPEG images without any JFIF metadata not being rendered on the Kindle.

Comic input: Fix single color images having their colors changed by normalization. Closes tickets: 1939908

E-book viewer: Fix creating multiple highlights in a single paragraph that also contains some extra text formatting at the start causing the second and subsequent highlights to malfunction. Closes tickets: 1940005

Edit book: Fix a regression in the previous release that broke the options in the Remove unused CSS dialog. Closes tickets: 1939912 New news sources NYTimes Cooking by gourav Improved news sources Boston Globe