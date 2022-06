Versie 3.38.0 van LosslessCut is uitgekomen. LosslessCut is een cross-platform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.38.0: Merge dialog: sort by file name when drag-dropping multiple files

Add clear working dir button

Add a setting for allowing disabling output filename sanitizing to support special characters and longer segment labels

Add basic support for segment tagging

Change: Now storing main project file as .lcc (JSON5 format), for future flexibility. existing CSV will still be loaded and converted to .llc

Simplify file open logic, so drag-drop works exactly the same as file->open and cmd line args

Hide show capture screenshot notification when "Hide informational notifications"

reduce default notification durations

Fix crash when adding metadata with no existing tags

support Mplay EDL types 1,2,3 also

allow controlling audio playback volume

Feature: new menu function to flip/invert all current segments on timeline

New preview/supported format conversion: Fastest: Low playback speed (audio remux)

Auto convert to supported format also on PIPELINE_ERROR_DECODE

default to mov when formatData.tags.major_brand === 'XAVC'

Add check for output file length on windows (260 chars)

Upgrade UI framework evergreen-ui

improve stream selector

Use x264 again for "slow" preview

Now changed license to GPL-2 (due to x264 restrictions)

Degrade to electron 8 due to persistent stutter issue on MacOS Big Sur signed issue on 9

Translate last menu items (role)