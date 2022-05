Een manier om malware en advertenties buiten de deur te houden is het blokkeren van de computers die deze content serveren. Dat kan door de ip-nummers van deze machines op te nemen in de hostfile en ze naar localhost te verwijzen. Het up-to-date houden van de hostfile is een tijdrovende klus, maar hier kan HostsMan bij helpen. Dit gratis programma kan actuele lijsten van bekende websites als Msmvps.com ophalen en combineren met de al aanwezige hostfile. Verder kan het de hostfile controleren op foute, dubbele of kwaadaardige regels, is er een ingebouwde editor en kan de dns-cache worden geleegd. Versie 4.8 van HostsMan is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added: Per-monitor DPI support; Changed: Minor visual improvements in HostsMan Editor; Fixed: Several bugs in HostsMan Editor;

