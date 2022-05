Versie 5.19.2 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Changes in WinSCP 5.19.2: Translation completed: French.

Restored compatibility with FTP servers that return malformed cdir and pdir entries in directory listing.

Fix from PuTTY 0.76: Avoid crash in MIT Kerberos for Windows on session restart.

SSH private key tools (PuTTYgen and Pageant) upgraded to PuTTY 0.76. It brings the following change: After 30 or so simultaneous sessions, Pageant stops working.

Bug fix: Empty local drive could not be entered.

Bug fix: TLS settings in default site settings is not restored when opening Login dialog in some cases.

Bug fix: Memory leak when deleting completed background transfers.

Bug fix: Hang when running under Task Scheduler or a similar service with session logging enabled.