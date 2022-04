Versie 7.10 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

New: Preference to set default storage class (Google Storage) (#11521)

Preference to set default bucket region (Google Storage)

Preference to set predefined set of grantees and permissions for new files (S3, Google Storage)

Support to set predefined ACL bucket-owner-full-control (S3, Google Storage) (#11697)

Context menu in browser table header to select columns (macOS) (#11718)

Allow selection of region when creating new bucket for third party S3 providers Fixed: Recursive search yields no results (#11424)

Canceled upload to a vault can result in an undeletable folder (Cryptomator) (#11696)

Updated .NET Framework Installer (Windows)