Versie 5.21 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Driver for the new Kobo Ellipsa.

Content server: When editing metadata for fields that take multiple values, make it easier to remove individual values by simply tapping a button. Closes tickets: 1930958.

Browser viewer: Make current color scheme setting propagate to all devices automatically when using user accounts.Closes tickets: 1930900.

E-book viewer: Image popup: Show the image resolution in the popup window's titlebar. Bug fixes HTML Input: Fix handling of @import rules in stylesheets nested more than one level deep. Closes tickets: 1930922.

Fix viewer search context menu to clear searches not clearing search settings. Closes tickets: 1930912.

E-book viewer image popup: Fix full screen button in incorrect state when starting in full screen. Improved news sources Associated Press

The Hindu