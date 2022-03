Versie 2.3.321 van GlassWire is uitgekomen. GlassWire is een programma waar in overzichtelijke grafieken inzicht wordt gegeven over het netwerkverkeer op de pc. Ook kan het waarschuwen wanneer er contact met bekende kwaadaardige domeinen wordt gemaakt of als er ongebruikelijke activiteiten plaatsvinden en deze eventueel blokkeren. Naast de gratis versie kan er ook een abonnement worden genomen op een Basic-, Pro-, of Elite-versie, die meer verbindingen naar andere computers op kunnen zetten en de historie langer kunnen opslaan. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.3.321: Added two new device types to "Things", as requested by users.

"Things" now keeps the original information GlassWire gathered even when you add your own info, as requested by users.

Fixed a bug that cut off hosts in some situations.

Users can now make longer scan intervals with "Things", as was requested in our forum.

"Things" now auto-scans one time on GlassWire's install, so a trial user can see what devices are on their network immediately.

Fixed issues with our Turkish translation.

Updated our Chinese translation.

Fixed a bug that could make GlassWire not show the correct number of online devices after the PC slept.