In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. Deze uitgave moet probleemen met lage kwaliteit ondertiteling en het verslepen van het programma naar een beeldscherm met een hogere resolutie verhelpen.

1.9.12.4 hotfix resolves two regressions that occurred in 1.9.12: Low quality subtitles in certain situations

Video display issue when moving player to a larger resolution monitor