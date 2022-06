De Mozilla Foundation heeft versie 78.10.2 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 78 is onder meer een donkere modus toegevoegd en zijn ook andere onderdelen van de interface, zoals de iconen en het scherm voor het opstellen van een e-mail, onder handen genomen. Verder is de kalender-add-on Lightning nu standaard onderdeel van het programma, is er een nieuwe wizard voor het eerste gebruik en worden alleen nog MailExtensions-add-ons ondersteund. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht.

New Added support for importing OpenPGP keys without a primary secret key

Add-ons manager displays a preferences icon for mail extensions that include an options page Fixes OpenPGP messages with a high compression ratio (over 10x) could not be decrypted

Selected OpenPGP key was lost after opening the Key Properties dialog in Account Settings

Parsing some OpenPGP user IDs failed

Various improvements to OpenPGP partial encryption reminders

Troubleshooting information page did not display row labels on macOS

Mail toolbar buttons were too big when displaying both icons and text

Various security fixes