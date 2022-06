Adguard Home versie 0.106.2 is kort geleden uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. Adguard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD en is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft het parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Fixed Uniqueness validation for dynamic DHCP leases (#3056).

Various other issues (#3075, #3077).