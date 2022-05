EZB Systems heeft versie 9.7.5 van UltraISO uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om een groot aantal gangbare, maar ook minder bekende cd- en dvd-images te bewerken, te creëren en te converteren. Daarnaast is UltraISO in staat om cd- of dvd-drives te emuleren, en alle ruim dertig ondersteunde formaten als virtuele drive te mounten. Verder is het mogelijk om van images zelfstartende usb-sticks te maken. De changelog van deze release laat de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

UltraISO Premium 9.76 New 'AutoSplit' feature, can write bootable UEFI USB disk from Windows 10 ISO

Supports creating UDF ISO images with ultra large single files (above 200GB)

Supports virtual drives of Daemon-tools Pro 8

Updates to LameEncoder 3.10

Some minor improvements and bug fixes