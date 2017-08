EZB Systems heeft versie 9.7.0 van UltraISO uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om een groot aantal gangbare, maar ook minder bekende cd- en dvd-images te bewerken, te creëren en te converteren. Daarnaast is UltraISO in staat om cd- of dvd-drives te emuleren, en alle ruim dertig ondersteunde formaten als virtuele drive te mounten. Verder is het mogelijk om van images zelfstartende usb-sticks te maken. De changelog van deze release laat de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

Changes in UltraISO version 9.7.0 Improved writing disk image feature, can create bootable flash drive from more ISO images including Windows 10 June edition and Windows Server 2016/2012 R2

Supports making bootable USB disk with ExFAT volume (Xpress Boot)

Can make bootable USB disk from ISO image of Acronis True Image 2017 Rescue Media (RAW)

Supports detecting virtual drive(s) of Alcohol 120% v2.0.3.9902 on Windows 10

Fixed a bug with handling UDF ISO images created by Microsoft IMAPI2

Fixed the vulnerability for CVE-2009-1260

Fixed the vulnerability for TALOS-2017-0342

Some minor improvements and bug fixes