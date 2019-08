EZB Systems heeft versie 9.7.2 van UltraISO uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om een groot aantal gangbare, maar ook minder bekende cd- en dvd-images te bewerken, te creëren en te converteren. Daarnaast is UltraISO in staat om cd- of dvd-drives te emuleren, en alle ruim dertig ondersteunde formaten als virtuele drive te mounten. Verder is het mogelijk om van images zelfstartende usb-sticks te maken. De changelog van deze release laat de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

Changes in UltraISO version 9.7.2: Improved writing disk image feature, can create bootable flash drive from more ISO images including Ubuntu 19.04, Fedora 30 and Manjaro Linux (grub2)

Supports creating bootable non-Removable USB disk (Samsung T3/T5)

Can choose ISO images manually for RAW mode on writing disk image

Fixed a bug with handling some RockRidge volume

Some minor improvements and bug fixes