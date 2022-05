JetBrains brengt verschillende ontwikkelomgevingen uit, zoals IntelliJ Idea gericht op Java, CLion gericht op C en C++ en DataGrip gericht op sql. PhpStorm is gericht op php en biedt on-the-fly-errorpreventie, autocompletion, coderefactoring en debugging, en kan ook overweg met html, css, Coffee- en JavaScript. Voor een overzicht van de mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina. Voor het gebruik van PhpStorm is wel een licentie nodig. Voor zakelijk en thuisgebruik zul je daarvoor moeten betalen, maar als de software wordt gebruikt voor onderwijs of niet-commerciële opensourceprojecten, is de licentie gratis. JetBrains heeft versie 2021.1.2 van PhpStorm uitgebracht en hierin zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Notable changes Fixed: PHP Built-in functions are not recognized after update to 2020.2 (WI-54626 +45)

Fixed: A lot of array access to global variable leads to infinite local inspection run (WI-59961 +10)

Support new component options syntax in vue-class-component v8 (WEB-47799 +7)

Fixed: Cannot infer the correct type for a generic Pipe (WEB-49023 +6)

Fixed: Dark theme shows light code completion suggestions (IDEA-266626 +5)

Fixed: “property is only written but never read” inspection does not detect usage within array_key_exists() (WI-59800 +4)

Support possibility to get actual supported rules/rulesets from PHP CS Fixer tool (WI-42935 +3)

Fixed: Open in Terminal open in wrong folder (IDEA-267664 +2)

Fixed: PhpStorm freezes on suggestions (WI-59971 +2)

Drag and Drop to remote host doesn’t work from “scoped” project window (WI-59447 +2)

Fixed: Class named Resource can’t be found (WI-60068 +1) The full list of changes is available in the release notes.