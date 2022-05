Oracle heeft de elfde update voor VirtualBox versie 6.1 uitgebracht. VirtualBox kan worden gebruikt om andere besturingssystemen in een virtuele omgeving op een computer te installeren. Op die manier is het mogelijk om verschillende besturingssystemen op dezelfde hardware naast elkaar en tegelijkertijd te gebruiken. VirtualBox is beschikbaar voor Windows, macOS, Linux en Solaris, en is in staat om diverse gastbesturingssystemen te draaien. De veranderingen die in versie 6.1.22 zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet:

This is a maintenance release. The following items were fixed and/or added: VMM: Improved performance of 64-bit Windows and Solaris guests when Hyper-V is used on recent Windows 10 hosts

VMM: Fixed frequent crashes of 64-bit Windows Vista and Server 2003 guests when Hyper-V is used

GUI: Fixed regression where user was not able to save unset default shortcuts (bug #20305)

Storage: Fixed regression in LsiLogic SAS controller emulation caused VM crash (bug #20323)

Linux Guest Additions: Fixed issue when it was not possible to run executables from mounted share (bug #20320)