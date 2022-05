Versie 5.16 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bug fixes CHM Input: Fix handling of some CHM files that use non-ASCII internal filenames and dont specify a character encoding in their metadata. Closes tickets: 1924703

Fix a regression in the previous release that prevented calibre from starting if there was a failure in a third party plugin. Closes tickets: 1924824

Content server viewer: Fix a regression in the previous that broke handling of URLs in stylesheets.

Fix a regression in the previous release that broke changing sections in the convert single book dialog after changing the input or output formats. Closes tickets: 1924767

Fix using 'is set' rules not working for column rules with rating values. Closes tickets: 1924675 New news sources The Saturday paper by Alistair Francis