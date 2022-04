Versie 3.10.4 van Ocenaudio is uitgekomen. Dit gratis geluidsbewerkingsprogramma is van Braziliaanse bodem en heeft versies voor Windows, Linux en macOS. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals ondersteuning voor vst-plug-ins en het uitvoeren van een bewerking op verschillende plekken in een bestand tegelijk. Het openen en opslaan van bestanden gebeurt op de achtergrond, zodat het programma beschikbaar blijft. Verder is er een spectrumanalyzer aanwezig en het programma gaat zeer efficiënt om met geheugen. Het vergelijkbare Audacity heeft nog meer mogelijkheden en daardoor is Ocenaudio, zeker voor de beginnende gebruiker, wat makkelijker te gebruiken. Sinds versie 3.10 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.10.4 Save format and path from last SaveAs operation

Add on/off controls recording overwrite on toolbar

Fix transport on old MacOS versions

Add preroll time change directly on toolbar

Add Goto Sample ( Ctrl + G )

+ ) Miscellaneous Fix and improvements