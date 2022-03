Ventoy is een opensourceprogramma waarmee zelfstartende USB-sticks kunnen worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel ISO-bestanden op de stick geplaatst of aangepast worden als er ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige ISO-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacy-boot en het is getest met meer dan 620 verschillende ISO-bestanden. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Changes: Experimental Linux GUI based on web browser. Notes

Align the partitions with 4KB by default when install Ventoy. (improvement for Legacy BIOS compatibility)

Add an icon to identify secure boot option in Ventoy2Disk.exe.

Add a Show All Devices option in Ventoy2Disk.exe.

option in Ventoy2Disk.exe. Ventoy2Disk.exe doesn't check partition active flag anymore.

Optimization for Ventoy2Disk.sh

languages.ini update

Add support for nbd device in Ventoy2Disk.sh (PR #746)