Gretech heeft een nieuwe versie van GOM Player uitgebracht. Deze gratis mediaspeler wordt door Gretech ontwikkeld en is geschikt voor Windows XP of hoger. GOM Player wordt geleverd met diverse populaire codecs, zodat deze niet apart in Windows hoeven te worden geïnstalleerd. Mocht er een bestand worden afgespeeld waarvoor de codec nog niet aanwezig is, dan kan deze via de codec finder automatisch worden opgezocht en toegevoegd. Verder is ondersteuning aanwezig voor het afspelen van incomplete bestanden en uiteraard ook voor ondertiteling. Sinds versie 2.3.60 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

GOM Player 2.3.62.5326 Improvement of function Improved Popup UI of taking a snapshot VOC and bug fixes Fixed an error that occurred when processing comment tags of smi subtitles GOM Player 2.3.61.5325 Improvement of function Improved UI of edit screen for pan & scan presets VOC and bug fixes Fixed an error that occurred while capturing sound.

Fixed an error that occurred while using PIP.

Fixed an error that occurred while setting rendering advanced filters