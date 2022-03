De Mozilla Foundation heeft versie 78.8.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 78 is onder meer een donkere modus toegevoegd en zijn ook andere onderdelen van de interface, zoals de iconen en het scherm voor het opstellen van een e-mail, onder handen genomen. Verder is de kalender-add-on Lightning nu standaard onderdeel van het programma, is er een nieuwe wizard voor het eerste gebruik en worden alleen nog MailExtensions-add-ons ondersteund. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Fixes Importing an address book from a CSV file always reported an error

Security information for S/MIME messages was not displayed correctly prior to a draft being saved

Calendar: FileLink UI fixes for Caldav calendars

Recurring tasks were always marked incomplete; unable to use filters

Various UI widgets not working

Dark theme improvements

Extension manager was missing link to addon support web page

Various security fixes