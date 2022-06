AMD heeft een nieuwe versie van zijn Radeon Software Adrenalin Edition 2020-drivers uitgebracht. De drivers zijn alleen geschikt voor de HD 7730(M) en hoger, de HD 8570 en hoger, en de kaarten uit de R5-, R7-, R9- en RX-series. De drivers worden alleen voor Windows 7 en 10 aangeboden en verder zijn er geen 32bit-drivers meer beschikbaar. Nieuw in de 2020-editie is onder meer Radeon Boost, een technologie die van dynamic resolution scaling gebruik maakt om betere framerates te bereiken. In versie 21.2.2 treffen we slechts een paar kleine verbeteringen aan.

Fixed Issues Objects may fail to render correctly when using EEVEE render in Blender on Radeon RX 400 and Radeon RX 500 series graphics products.

Quake III Arena may experience corruption during loading or gameplay.

Performance may be lower than expected in Wolfenstein: Youngblood when a system is AMD Smart Access Memory enabled. Known Issues HDMI Audio Devices may fail to install on Radeon RX 400 and Radeon RX 500 series graphics products.

A system hang or crash may be experienced when upgrading Radeon Software while an Oculus VR headset is connected to your system on Radeon GCN graphics products. A temporary workaround is to disconnect the headset before install.

Some resolutions may be unavailable or unlisted in the resolution settings drop down menu for Counter-Strike: Global Offensive when using 4:3 aspect ratio.

Radeon FreeSync may fail to enable in Forza Horizon 4.

AMD is currently investigating end user reports that Radeon Software may sometimes have higher than expected CPU utilization, even when a system is at idle. Users who are experiencing this issue are encouraged to file a bug report in Radeon Software.

Brightness flickering may intermittently occur in some games or applications when Radeon FreeSync is enabled, and the game is set to use borderless fullscreen.

Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.