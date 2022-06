In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. De changelog voor versie 1.9.9 is hieronder te vinden.

Updates: Updated LAV Filters to 0.74.1-92-g88da5 Changes/additions/improvements: Added video preview functionality to the seekbar

You can enable this in: Options > Tweaks

For performance reasons, preview is only shown in case of local file playback. It is disabled for online streams and spinning discs.

Preview is currently also only enabled for files that have keyframes for fast seeking.

To avoid interference with the main video playback, preview does not use hardware accelerated decoding.

Don't enable preview if you have a slow computer that already struggles with normal video playback.

Added menu entries and hotkeys for toggling shaders on/off

Added support for CUE sheets

Increased default value for number of recent files that is remembered from 20 to 40

Reduced minimum allow playback rate from 0.125x to 0.05x

Some seeking improvements. Unprocessed seeks can no longer queue up when seeking is slow.

The internal audio renderer can now fallback to default audio device if it fails to initialize the output device that is selected in the options Fixes: Fixed some issues with parsing M3U playlists

Fixed issue with opening online .asx playlist

Fixed GDI resource leak in dark theme

Fixed hang with MPC Video Renderer if max subpic texture size was set to VIDEO

Fixed automatic metadata based rotation with MPC Video Renderer

Several crash fixes

Several other small fixes and improvements