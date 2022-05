Illustrate heeft release 17.3 van dBpoweramp Music Converter uitgebracht. Met dit audiobewerkingsprogramma kunnen audio-cd's worden geript en kunnen muziekbestanden van en naar onder andere mp3, mp4, m4a, wma, Ogg Vorbis, aac, Monkey's Audio, flac en alac worden geconverteerd, met behoud van tags. Verder kunnen de mp3-tags worden aangepast en kan het programma volledig in Windows Explorer worden geïntegreerd, waardoor het gemakkelijk aan te roepen is. De basisversie, voor het rippen van cd's en het converteren van bestanden, is gratis. Voor extra functionaliteit moet worden betaald. Het programma is beschikbaar voor Windows en macOS. In deze update zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes: New Low Pass filter code, does not attenuate lower frequencies

New DSP effects: High pass, and Bandpass filters

wavpack updated to 5.4.0

CD Ripper: Added Catalog # to the new tags list. Also sorted the list.

CD Ripper: Added secure option to mark track as error 'if not verified by accuraterip'

CD Ripper: filename column - if multi encoder then says for each track {multi-encoder cannot show filename}

CD Ripper: will show error if try to use Multi Encoder with '[sourcexxx]' naming elements

ID Tag Processing DSP: 'delete all' and 'all except' actions are removed for naming processing

Tag editor when choosing art from internet, if does not have album title then track name is used instead

Multi Encoder: removes the 'As Source' naming options multi-encoder naming selection

ID3v2 tags: updated itunescompilation field handling, supports multi-value TLAN + TPUB

APEv2 tag: properly remove multiple album art entries Bug fix: Property handler and thumbnail provider would not read the tag if inprocess tag reading was checked

Choosing After Conversion >> 'shutdown / hibernate / etc' would not happen unless 'skip finish' as also selected

can write DSD tags when ripping to ._ files

CD Ripper: ID Tag processing DSP effect was not being used to pre-process the ID Tags when creating filenames with [Multi Encoder]

Music Converter: ID Tag processing was not being used for Multi-encoder