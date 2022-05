CPUID heeft versie 1.95 van CPU-Z uitgebracht voor Windows. Dit kleine programma geeft uitgebreide informatie over de processor, het moederbord en het geheugen in de computer. Daarnaast kan het programma ook informatie over de grafische kaart in de computer geven, zij het beperkt. Hiervoor kan beter GPU-Z worden gebruikt, dat ondanks een vergelijkbare naam niet van dezelfde makers is. De download bevat aparte versies voor 32bit- en 64bit-omgevingen. Sinds versie 1.92 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in CPU-Z version 1.95 Intel Tiger Lake-U and Tiger Lake-H (1.94.8).

Intel Z590 (1.94.8).

NVIDIA RTX 3070 GPU (1.94.8).

AMD Ryzen 5000 "Zen 3" Vermeer preliminary support.

Intel Rocket Lake preliminary support.

GPU TDP.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

CPU-Z 1.95 - setup

CPU-Z 1.95 - zip