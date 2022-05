Microsoft heeft een vierde update voor versie 16.8 van Visual Studio 2019 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F#, Python en R gemakkelijker te maken. De complete lijst met de veranderingen in de 2019-uitgave kun je nalezen in de bijbehorende releasenotes. Versie 16.8 voegt onder meer ondersteuning voor .NET 5.0 toe. In versie 16.8.2 heeft Microsoft de volgende verbeteringen doorgevoerd:

Issues Addressed in Visual Studio 2019 version 16.8.4: Fixed an issue where C#-specific IntelliCode components may not be installed if IntelliCode had previously been installed from the Visual Studio Marketplace in older versions of Visual Studio

Transitive project references are now respected when a PackageReference projects references packages.config projects with PackageReference dependencies.

Adds Xcode 12.3 support.

Fixes x86_64 watchOS 7.0+ simulator support