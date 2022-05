De zesde release candidate van Wine versie 6.0 is verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 27.671 titels. Een final release lijkt aanstaande, want in RC6 zijn nog maar tien bugfixes doorgevoerd.

What's new in this release: Bug fixes only, we are in code freeze. Bugs fixed in 6.0-rc6 (total 10): 48860: RegiStax 6: mouse does not work in open file dialog

49500: Wine is not displaying any windows (on a headless system)

49511: Kontakt (Native Instruments) runtime is broken

49575: Delphi applications no longer show their main window in the WM's taskbar

50151: World of Tanks fails to launch if LC_LANG/LC_ALL are set ja_JP

50153: HID doesn't work on macOS Catalina and Big Sur unless "Input Monitoring" permission is granted

50355: Commandos 2: Men of Courage hangs after starting

50437: wineserver crashes when running SteelSeries Engine client

50453: CDB (Part of Debugging Tools for Windows) fails resume debugging after entry point break (continue debug event: 'DBG_EXCEPTION_HANDLED' must be treated as an alias for 'DBG_CONTINUE')

50454: Icons have non-transparent background in HxD