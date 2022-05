Versie 5.9 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver. In deze uitgave verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Annotations: Allow exporting highlights and bookmarks in Markdown format, with a link to open the book at the highlight location.

Content server viewer: Allow exporting all highlights. Closes tickets: 1909529.

Icon rules editor: Add a button to open the icons folder. Closes tickets: 1909339.

Quickview: Dropdown menu for all selectable columns. Closes tickets: 1909258. Bug fixes Fix a regression that caused the Content server to crash if a client closed a connection during a file transfer on macOS and Linux.

LRF Output: Fix conversion broken in calibre 5 when font size rescaling is active. Closes tickets: 1909224.

E-book viewer: Cancel any speech in progress when hiding the selection popup bar after triggering the speak aloud action on it.

Color/icon rules editor: Fix duplicate rule button not working correctly. Closes tickets: 1909332.

Fix dropping files onto book details causing an error if the confirmation dialog is disabled.Closes tickets: 1909291. New news sources Mallorca Zeitung by VoHegg

T-Online by VoHegg

El Diario by Dirk Gómez Improved news sources General Knowledge Today

El Pais

USA Today

WirtchaftsWoche Online

The Guardian

Arcamax

Miami Herald

The Seattle Times