Barcode Writer in Pure Postscript is, zoals de naam al zegt, een barcodegenerator voor level 2-Postscript. Een barcode wordt volgens de specificaties van de gebruiker aangemaakt door de 'postscript interpreter', bijvoorbeeld een printer of Ghostscript. Het programma ondersteunt diverse formaten, zoals code 128, isbn-13/10, Maxicode, pdf417 en zelfs kix , dat door PostNL wordt gebruikt. Voor meer informatie verwijzen we naar deze quick guide en een webbased front-end is op deze pagina te bewonderen. Terry Burton heeft een nieuwe versie van Barcode Writer in Pure Postscript uitgebracht, met 2021-01-05 als versienummer. De lijst met veranderingen sinds de vorige vermelding ziet er als volgt uit:

2021-01-05

Linting for GS1 AI syntax data was expanded and fixed.



2020-12-28

A convenience encoder for GS1 DotCode was added.



2020-12-26

GS1 Composite Component symbols were fixed.



2020-12-25

Linting was added to GS1 Composite Components.



2020-12-24

Linting for GS1 AI syntax data was added.



2020-12-09

A bug in the compact encoding methods 0110X for GS1 DataBar Expanded formats was fixed.



2020-10-23

The parse and parsefnc options are now processed by a single routine that allows their escape patterns to coexist in the input data.

Bugs in ECI processing with PDF417 and MicroPDF417 were fixed.

A bug in the seperator pattern for GS1 DataBar Expanded Stacked Composite was fixed.



2020-10-11

A bug in leaving punctuation mode in Aztec Code was fixed.



2020-10-02

An inefficiency in the QR Code encoding was fixed.

ECI support was added to Code One.