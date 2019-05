Barcode Writer in Pure Postscript is, zoals de naam al zegt, een barcodegenerator voor level 2-Postscript. Een barcode wordt volgens de specificaties van de gebruiker aangemaakt door de 'postscript interpreter', bijvoorbeeld een printer of Ghostscript. Het programma ondersteunt diverse formaten, zoals code 128, isbn-13/10, Maxicode, pdf417 en zelfs kix , dat door TNT Post wordt gebruikt. Voor meer informatie verwijzen we naar deze quick guide en een webbased front-end is op deze pagina te bewonderen. Terry Burton heeft een nieuwe versie van Barcode Writer in Pure Postscript uitgebracht, met 2019-04-24 als versienummer. De lijst met veranderingen ziet er als volgt uit:

2019-04-24

A recent regression in the Data Matrix encoder was fixed.



2019-04-23

The Data Matrix encoder was fixed to avoid certain cases where switching between C40, Text and X12 encoding might latch repeatedly.



2018-08-27

Preliminary support for the JAB Code symbology was added.



2018-07-27

The raw option was added to the Data Matrix encoder.



2018-05-20

The base size of Ultracode symbols was increased.

Support for symbols composed of dots was added to the renmatrix renderer.

The DotCode encoder was amended to use the dotty matrix feature.

A bug in the DotCode encoder's handling of FNC3 message separator characters was fixed.

The DotCode encoder was fixed to support optimised handling of "FNC1 in First" for leading numeric input.



2018-02-04

The performance of the Channel Code encoder was improved.

The base symbol size of the DotCode encoder was increased.