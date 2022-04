Barcode Writer in Pure Postscript is, zoals de naam al zegt, een barcodegenerator voor level 2-Postscript. Een barcode wordt volgens de specificaties van de gebruiker aangemaakt door de 'postscript interpreter', bijvoorbeeld een printer of Ghostscript. Het programma ondersteunt diverse formaten, zoals code 128, isbn-13/10, Maxicode, pdf417 en zelfs kix , dat door PostNL wordt gebruikt. Voor meer informatie verwijzen we naar deze quick guide en een webbased front-end is op deze pagina te bewonderen. Terry Burton heeft een nieuwe versie van Barcode Writer in Pure Postscript uitgebracht, met 2020-09-13 als versienummer. De lijst met veranderingen van dit jaar ziet er als volgt uit:

2020-09-13

A bug in Data Matrix for ECI checks at end of data was fixed.



2020-09-11

ECI support was added to Data Matrix, Aztec Code, QR Code, PDF417, MicroPDF417, Maxicode and DotCode.

GS1 DataBar Limited was updated to include a righthand whitespace guard.

Code 32 was fixed to avoid overwriting the provided barcode string.



2020-07-20

A new encoder for Swiss QR Code was added.

The Codablock F encoding was optimised potentially resulting in smaller symbols.



2020-07-09

The GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional and GS1 DataBar Expanded Stacked separator patterns were fixed.

A bug in GS1-128 that sometimes prevented encoding with a Composite Component was fixed.

Bugs in GS1 Composite Component encoding were fixed.



2020-04-01

The GS1 QR Code encoder was fixed.



2020-03-08

Changes were required to the package build script due to new defaults in recent versions of GhostScript.