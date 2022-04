De derde release candidate van Wine versie 6.0 is verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 27.614 titels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Bug fixes only, we are in code freeze. Bugs fixed in 6.0-rc3 (total 19): 20352: Autodesk 3ds Max 9 fails to start: "adlmdll.dll failed to initialize" (failure to connect to Autodesk Licensing Service)

22009: Symantec Antivirus 10.1 installer fails due to missing Windows Event Log Service (wevtsvc)

32772: Built-in iexplore crashes on exit with Flash player 11 ActiveX plug-in installed

45699: Multiple applications crash on unimplemented function RPCRT4.dll.NdrClientCall3 (MS Office 2016 Pro Plus 64-bit/x64 installer, MS-MPI 10.x)

48808: user32:cursorinfo "wrong info cursor" failure in Chinese locale on Windows 10

49584: DbgHelp no longer can write minidumps

49614: Regression: Steam win32 client floods with "CreateSharedImage: invalid format" before crashing

49831: winetricks dotnet30sp1 fails

49832: Crysis crashes when starting a new game

49841: Provide an intermediate level of make output

49940: 64Bit iexplore.exe crashes on macOS

50014: ConEmu hangs (no interaction possible with console)

50015: YUMI-UEFI broken in Wine 5.15

50052: wineconsole and mark-copy

50124: Objects are visible through each other or invisible at all with vulkan renderer (Sniper Elite V2, Banished)

50142: winedbg fails to run programs

50252: (linked

?) fonts not handled correctly since wine 5.21

50271: Wine throws virtual_setup_exception error during PSPad splash screen or while checking for updates

50343: ConEmu is extremely slow when resizing or selecting text