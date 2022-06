Versie 7.7.0 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. Sinds versie 7.6.1 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed in Cyberduck 7.7.0: New: Connect via SSH tunnel through bastion host with JumpHost configuration directive (SFTP) (#2865)

New: Bookmark toggle control and search field moved to toolbar (macOS)

Fixed: Accessing CloudFront and KMS configuration ignores ~/.aws/credentials (#11175)

Fixed: Failure deleting folder placeholder in versioned bucket (S3) (#11157)

Fixed: Server connection timeout when moving or duplicating large files (Backblaze B2) (#11185)

Fixed: Certificate trust prompt regardless of override in keychain (macOS) (#11118)

Fixed: Failure saving credentials (CLI, Windows) (#11098)

Fixed: Unable to connect to cn-north-1 (S3) (#11197)

Fixed: Access shared files (OneDrive Business) (#11102)

Fixed: Read external_id from AssumeRole configuration in ~/.aws/credentials (S3) (#11229) New features in Cyberduck 7.6.2: New: Allow to set password for shared link of file (Dropbox, Nextcloud, DRACOON)

Fixed: Missing folders with delete marker on placeholder for buckets with versioning enabled (S3)