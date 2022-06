Mozilla heeft kort na het verschijnen van versie 82.01 alweer een tweede update van zijn webbrowser Firefox uit moeten geven. In versie 82 zijn er onder meer verbeteringen aangebracht in het afspelen van video's. Verder moet de browser ook sneller starten en pagina's sneller laden, en wordt de WebRender nu op nog meer configuraties gebruikt. In versie 82.0.2 is het volgende probleem verholpen:

Fixed Fixed duplication of WebSocket messages in certain cases (bug 1673340)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 82.0.2 voor Windows (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 82.0.2 voor Windows (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 82.0.2 voor Linux (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 82.0.2 voor Linux (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 82.0.2 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 82.0.2 voor Windows (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 82.0.2 voor Windows (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 82.0.2 voor Linux (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 82.0.2 voor Linux (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 82.0.2 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 82.0.2 voor Windows (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 82.0.2 voor Windows (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 82.0.2 voor Linux (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 82.0.2 voor Linux (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 82.0.2 voor macOS (Fries)