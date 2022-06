Microsoft heeft een zevende update voor versie 16.7 van Visual Studio 2019 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F#, Python en R gemakkelijker te maken. De complete lijst met de veranderingen in de 2019-uitgave kun je nalezen in de bijbehorende releasenotes. Hieronder is te vinden welke verbeteringen Microsoft heeft doorgevoerd in deze versie:

In this Release of Visual Studio 2019 version 16.7.7: Added Xcode 12.1 GM support.

Update of MSVC 14.16, 14.20, 14.24, and 14.26 toolsets to match latest servicing releases.

Fixed a bug that caused a crash when renaming a type and file currently not open in the editor.