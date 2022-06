Mozilla heeft een update voor versie 82 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 82 zijn er onder meer verbeteringen aangebracht in het afspelen van video's. Verder moet de browser ook sneller starten en pagina's sneller laden, en wordt de WebRender nu op nog meer configuraties gebruikt. In versie 82.0.1 zijn verder diverse problemen verholpen, waarvan enkele zo ernstig dat de uitrol van versie 82 zelfs tijdelijk was stilgelegd.

Fixed Avoid an unnecessary prompt to reboot when using the full installer on Windows (bug 1671715)

Restored the ability to print on paper whose width or height is larger than 100 inches, e.g. for receipts (bug 1672370)

Fixed printing of documents with margins of zero, e.g. some PDFs (bug 1672529)

Fixed handling of the WebDriver:ClickElement command in the marionette testing framework (bug 1666755)

Stability fix (bug 1660539)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

