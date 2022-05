Versie 5.17.8 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:.

Changes in version 5.17.8: TLS/SSL core upgraded to OpenSSL 1.1.1h.

Allow using Windows Store apps aliases as terminals (particularly Windows Terminal). 1901

Limiting error report and message search URLs to 4 KB, as larger URLs fail to open in some browsers.

SSH private key tools (PuTTYgen and Pageant) upgraded to PuTTY 0.74.

Bug fix: Session.CompareDirectories handles incorrectly files with names containing reserved XML characters. 1897

Bug fix: Keep local directory up to date extension fails if error occurs before session URL is parsed.

Bug fix: SFTP uploads started over already disconnected session do not reconnect automatically. 1913