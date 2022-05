Versie 4.4.0 van Krita is verschenen. Krita is een programma waarmee digitale tekeningen kunnen worden bewerkt en gecreëerd, en kan overweg met zowel bitmap- als vectorafbeeldingen. Het programma was voorheen onderdeel van Calligra Suite en wordt ontwikkeld door het KDE-team, maar werkt ook prima onder Gnome of XFCE. Daarnaast zijn er downloads voor Windows en macOS. De volledige release notes voor versie 4.4.0 kunnen hier worden gevonden, dit is de aankondiging voor deze uitgave:

Only a little later than we had planned, this is the next feature release of Krita! With a whole slew of new fill layer types, including the really versatile SeExpr based scriptable fill layer type, exciting new options for Krita’s brushes like the gradient map mode for brushes, lightness and gradient modes for brush textures, support for dynamic use of colors in gradients, webm export for animations, new scripting features — and of course, hundreds of bug fixes that make this version of Krita better than ever. Especially exciting are all the fixes we made for Krita on ChromeOS and Android!