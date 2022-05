Mozilla heeft een tweede update voor versie 81 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 81 is het mogelijk om muziek en video te pauzeren en te starten vanaf het toetsenbord of hoofdtelefoon, zelfs wanneer die in een andere tab wordt afgespeeld of als de computer vergrendeld is. Verder zijn er diverse kleine verbeteringen aangebracht en problemen verholpen. Versie 81.0.2 moet verder nog een probleem met Twitter verhelpen.

Fixed: Fixed an incompatibility with Twitter.com manifesting itself with the intermittent display of a network protocol violation error page

